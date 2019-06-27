Глава агентства Sputnik-Сербия: Никогда не прощу США слезинки моего ребенка

Корреспонденты Федерального агентства новостей в Белграде встретились с руководителем агентства и радио Sputnik-Сербия Любинкой Милинчич и взяли у нее подробное интервью. Беседа получилась чрезвычайно насыщенной, в ней переплелись воспоминания о натовских бомбардировках Сербии, российской политике нулевых и нынешние надежды сербов на поддержку Москвы.

В первой части интервью с ведущим сербским медиаменеджером мы попытались выяснить, как в Белграде воспринимают ситуацию в крае Косово и как из столицы Сербии видятся нынешние отношения с Россией — политические и экономические.

Во второй части беседы мы много говорили о бомбардировках Сербии авиацией НАТО, которые закончились ровно 20 лет назад, и, конечно, о России. В конце концов, Любинка Милинчич проработала почти полтора десятка лет корреспондентом белградской газеты «Политика» в Москве. Она искренне любит нашу страну, и говорит, что провела в столице свои самые лучшие годы.

Госпожа Милинчич регулярно входит в рейтинг самых влиятельных персон в Сербии по версии местных СМИ (часто опережая в нем премьер-министра страны и десятки других топ-чиновников). При этом она остается очаровательной женщиной с потрясающим чувством юмора, весьма простой в общении и компетентной как в сербских, так и в российских политических делах.

— Давайте поговорим о последствиях войны. 10 июня исполняется 20 лет со дня окончания бомбардировок Сербии. Можно ли сказать, что на данный момент страна полностью оправилась от последствий конфликта, как в экономическом, так и политическом плане?

— Конечно, нет. Я думаю, Сербия еще лет двадцать будет восстанавливаться в экономическом и политическом плане. Мы до сих пор пытаемся вернуть то, что разрушила авиация НАТО. Это десятки зданий, это мост, например, в городе Нови Сад, его закончили восстанавливать только в прошлом году. Но индустрии как таковой в Сербии сегодня нет, и экономика, промышленность находятся в переходном состоянии. Сейчас все это лучше, конечно, чем было в конце 1990-х годов, после бомбардировок. Но времени нужно еще очень-очень много, чтобы наша экономика начала динамично развиваться. Не могу сказать, что сербский народ живет шикарно, это будет неправдой. Но для того, чтобы двигаться вперед, мы еще много должны работать.

— Вы сказали, что индустрия была разрушена до основания. Видимо, многое оказалось просто не подлежащим восстановлению?

— Очень малая часть нашей промышленности подлежала восстановлению. Изменилась экономическая система — так же как в России после распада СССР. Тогда РФ приняла совсем новую систему экономики, и это было тяжело. В Сербии мы тоже стали менять систему нашей экономики после распада Югославии. Сейчас наша страна до сих пор находится в транзитном состоянии. К тому же из промышленности то, что уцелело после бомбардировок, впоследствии продали за копейки.

— А в Сербии есть сейчас крупные, градообразующие предприятия? Есть предприятия с участием российского капитала?

— Как правило, это очень важные для экономики страны предприятия, например, компания НИС («Нефтяная индустрия Сербии»). Это дочерняя компания «Газпрома», она дает 15% всех доходов бюджета Сербии, и это огромный вклад. Кроме того, здесь еще работает «Лукойл», у которого целая сеть автозаправок по всей Сербии. Работает еще несколько русских больших компаний, и, конечно, для Сербии это очень важно.

— Какие следы оставила война в сознании сербов? Можно ли сказать, что после нее окончательно и бесповоротно изменилось их отношение к странам Евросоюза?

— Ну, конечно, изменилось. Сразу после окончания бомбардировок НАТО здесь никто даже не думал о вступлении в Евросоюз, ведь многие его страны-члены — еще и члены НАТО. Но потом нас долго, десятилетиями по всем возможным каналам убеждали, что когда-нибудь в будущем нашу страну примут в ЕС. И многие сербы поверили в это, потому что просто хотели жить лучше.

Но ситуация развивается так, что постепенно все в Сербии начинают понимать: просто так этой «лучшей жизни» здесь не будет. Что на самом деле Европа не хочет принимать никаких новых членов. Брюссель нас шантажирует этим входом в Евросоюз, и поддержка «пути в ЕС» в Сербии уменьшается. Сейчас у нас примерно 30% поддерживает идею движения в ЕС. Думаю, показатель будет снижаться и дальше. И по-другому быть не может — нам уже было сказано открытым текстом, что «Евросоюз не резиновый, он не хочет расширяться, у него и так много своих проблем, им не нужны сербы» и т. д. Так что поддержка «европейского пути» здесь тает на глазах.

— Бомбардировке телецентра в Белграде предшествовал процесс «расчеловечивания» журналистов. Тогда западные СМИ быстро превратили их в «пропагандистов, защищающих кровавый режим Милошевича». Сейчас нечто подобное происходит в России, например, с ФАН. Некоторые мировые СМИ утверждают, что мы «пропагандисты, которые якобы вмешивались в выборы в США, а значит, их можно блокировать и прессовать». Можно ли бороться с такими технологиями?

— В данный момент я представляю Sputnik-Белград, про который многие в мире тоже говорят, что «это путинская пропаганда». На это я всегда отвечаю: все, что вы видите по телевизору, — это пропаганда. Если я пью кофе с кем-то из политиков, то это пропаганда, если я о чем-то говорю с ним — это тоже пропаганда. То есть если мы, Sputnik, «пропаганда», то мировые СМИ тем более. Потому что в любых СМИ мы видим то, что нам хотят показать власть имущие. Все массмедиа сегодня — это пропаганда.

На самом деле мы на «Спутнике» тоже сталкиваемся с трудностями. На днях у нас, например, аккаунт в Facebook не работал, неделю назад — тоже, так интернет-монополист закрывает нам выход. Кроме того, нам часто ограничивают доступ в различные организации — не государственные, конечно, а, как правило, антироссийские общественные организации. Их боссы говорят нам: «Вы — пропаганда, и не должны освещать то, что мы делаем». Хотя нам, в принципе, не очень интересно «делать пропаганду» для них.

— То есть вы тоже сталкиваетесь с тем, что вам мешают работать?

— Конечно. Но сербское государство поддерживает нашу работу, и это очень важно для нас. Потому что мне кажется, что Sputnik-Сербия — единственное иностранное СМИ, которое здесь приняли с распростертыми объятиями. Когда мы начинали работу, первый мой разговор был с президентом страны, который сказал: «Добро пожаловать, Sputnik, я желаю вам всего хорошего!» Так продолжается до сих пор, мы работаем в очень дружелюбной обстановке. Пока все нормально, пока отношения между нашими странами [Россией и Сербией] хорошие, даже очень хорошие. Надеюсь, такими они и останутся.





— Опишите ваши впечатления от войны 20-летней давности. Что лично вы видели такого, что не забудете никогда?

— Я была тогда в Белграде. У меня две дочки, и мы с ними жили совсем недалеко от центра города. И когда начались бомбардировки, никто до конца всерьез не верил, что такое возможно. Мы все думали: «Нет, они просто так говорят, это же невозможно — бомбить европейскую страну в конце XX века». Как нормальный современный человек может представить, что завтра ему на голову начнут падать бомбы?

И когда первые бомбы начали падать на Белград, мои дочки сказали: «Мы не пойдем в бомбоубежище!» Они боялись, что если наш дом рухнет и завалит бомбоубежище, то они никогда не смогут выйти оттуда. Я им пообещала, что тоже не пойду в подвал. И действительно, мы ни разу не спускались в бомбоубежище за все время бомбежек. Сейчас это выглядит глупо, конечно, ведь мы могли погибнуть. Но тогда мы прятались так, как нам казалось надежным. Слава богу, ничего страшного с нами не случилось.

Но то, что я помню, — это слезы моей младшей дочки. Даже не слезы, а одна слеза... Вот начинается очередная бомбардировка, и появляется слезинка... Она течет, капает один день, два, три, пять... 78 дней. Моя девочка при этом разговаривает, даже смеется, но слезинки из глаза капают постоянно. При этом она не маленькая, ей тогда было 15 лет.

Конечно, мы все видели, что это не были ковровые бомбардировки, не такие, когда хотят сровнять город с землей. Авиация НАТО бомбила то там, то здесь, и люди как-то привыкли к этому, что ли. Конечно, это не нормальная жизнь, но мы старались держаться. К тому же в те дни погода была очень хорошая, все постоянно были на улице и все время смотрели в небо, ждали, когда начнется очередной налет. И вот эта слезинка у дочки постоянно шла из глаза.

Такое не забывается. Как-то в Москве я встретила человека в доме, где жила. Там было большое здание, недалеко от центра, в нем жили в основном иностранцы. И он спросил меня: «А вы откуда?», я ответила: «Из Белграда» и спросила его: «А вы?» Он говорит: «Я вам не скажу, потому что вы меня наверняка ненавидите». Я удивилась: «Почему?» Он говорит: «Я не виноват в том, что я американец. Я тогда вообще не был в Америке, я был в России, я вас никогда не бомбил! Но вы нам этого никогда не простите!» А я ему сказала: «Знаете, я вам все бы могла простить, но я никогда не прощу вам вот эту слезинку моей дочери!» Я помню эту слезу как сейчас, хотя после окончания бомбардировок этот эффект исчез. Конечно, можно вспомнить детей, которые погибли под бомбами. Каждая война страшна по-своему, и в первую очередь потому, что погибают невинные люди.

И, конечно, наши военные героически противостояли НАТО и албанцам. Они смогли сохранить от бомбардировок почти всю свою военную технику. И я помню свое впечатление, когда из Слатины выходила колонна новеньких танков, техники... А все думали, что ее больше нет, что все уничтожено. Но конечно, все это было страшно. Еще я помню, как была в Косовской Митровице, когда русские совершили свой бросок на Слатину. Это была огромная радость, впечатление, что все наконец-то разрешилось, что нас сейчас защитят. Этот марш-бросок на Слатину был огромным эмоциональным прорывом для сербов. Я помню, как люди выходили на улицы и радостно кричали: «Русские пришли! Русские, русские здесь!», как будто это Господь Бог сошел на землю.

— А сейчас сербы уверены, что Россия всегда сможет прийти ей на помощь?



— Это всегда так было, так есть и, надеюсь, так будет. Это для нас последняя надежда: «Не Господь Бог, а Россия! Россия поможет!» Слава Богу, и у России для этого сейчас гораздо больше возможностей, чем в конце 1990-х.