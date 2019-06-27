Сирия, 27 июня. Четверо детей погибли при взрыве мины ИГ1 в окрестностях Тель-Абъяда к северу от Ракки. ВВС САР продолжают удары по террористам, а ВКС РФ ведут сбор разведданных в районе Аль-Латаминского выступа в Хаме. Турецкие военные сбили жителя Джараблуса на северо-востоке Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществляют сбор разведывательных данных в районе Аль-Латаминского выступа.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли авиаудары по расположениям террористов в провинции Хама.

Курды: утверждают, что провели спецоперацию против подпольных бандгрупп ИГ к северу от Дейр-эз-Зора; задержали почти 30 дезертиров в Ракке, бежавших из рядов SDF**** около 10 дней назад.

Армия Турции: виновна в смерти жителя города Джараблус, погибшего под колесами автомашины турецких войск.

Провинция Алеппо

Мирный житель погиб под колесами автомашины турецких войск в предместьях города Джараблус в северо-восточной части провинции Алеппо, сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Это вызвало большое возмущение среди местного населения, которое все чаще выступает против незаконного присутствия в регионе сил армии Турции и союзных Анкаре боевиков Сирийской свободной армии (ССА)**. Напомним, Джараблус и другие обширные районы в этой местности были отбиты у террористов еще в 2016 году, однако турки по-прежнему не намерены возвращать эти территории в ведение законного правительства САР.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как утверждает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, рейд курдских Демократических сил Сирии (SDF) и сил международной коалиции во главе с США в населенном пункте Абу Ан-Найтель, о котором ранее сообщало агентство Step News, будто бы проводился в рамках спецоперации против подпольных бандгрупп «Исламского государства»1. По данным SOHR, было взорвано здание, где укрывались террористы. Также портал уверяет, что в результате погибли шесть джихадистов, четверо были ранены и еще четыре задержаны. Ряд местных активистов ранее предположили, что данные боевые действия курдов к северу от Дейр-эз-Зора связаны с намерением пресечь очередную серию протестов жителей, а не с борьбой с ИГИЛ1, как заявляют подконтрольные бойцам SDF медиаресурсы.

Провинция Ракка

По сведениям информационного портала MENA, четверо детей погибли и еще несколько получили ранения в деревне Тото, находящейся недалеко от города Тель-Абъяд к северу от Ракки, при разрыве мины. Трое из жертв были членами одной семьи. Трагедия произошла, когда дети пасли овец и нашли в поле неизвестный предмет, который оказался взрывным устройством. Предполагается, что оно было оставлено джихадистами ИГИЛ. Несмотря на то, что такие случаи регулярно происходят на всех оккупированных «Демократическими силами» территориях за Евфратом, они так и не приступили к полномасштабной операции по очистке местности от следов присутствия террористов.

Курды начали кампанию по задержанию дезертиров из рядов SDF в Ракке. Большое количество бойцов самовольно оставили свои позиции в городе около десяти дней назад. Согласно информации Al Manar News, во время первых рейдов были арестованы 28 беглецов.

Провинция Хама

Согласно данным Step News Agency, самолеты ВВС САР нанесли серию ударов по местам скопления боевиков-исламистов в окрестностях оккупированных населенных пунктов Аль-Латамина и Кафр-Зета к северу от Хамы. Кроме того, агентство сообщает о разведывательных полетах ВКС РФ в районе Аль-Латаминского выступа. Портал Baladi News между тем передает, что бомбардировкам также подверглись опорные пункты джихадистов недалеко от поселения Джуббейн. Новая серия налетов связана с непрекращающимися нарушениями членами «Джебхат Фатх аш-Шам»1 и других подконтрольных «Джебхат Ан-Нусре»1*** группировок режима тишины в зоне «Большого Идлиба».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)