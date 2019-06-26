Арестованный за провокацию в Керченском проливе украинский моряк женился в СИЗО

Москва, 26 июня. Украинский военный моряк Виктор Беспальченко, который был арестован после провокации ВМСУ в Керченском проливе, женился в СИЗО. Об этом в среду сообщил адвокат Николай Полозов.

«Спустя несколько месяцев подготовки, получения разрешений от следствия и администрации СИЗО, преодоления административных барьеров мечта молодых осуществилась, и сегодня они расписались», — пишет он в Facebook.

По его словам, после бракосочетания молодоженам дали один час для свидания под присмотром сотрудников СИЗО.

Напомним, что в конце ноября прошлого года три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

В результате все три бронекатера были задержаны, а моряки арестованы по решению судов Крыма. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева, о чем свидетельствуют документы, найденные на украинских кораблях. Глава российского МИД подчеркнул, что целью Киева было спровоцировать международный скандал, чтобы решить внутренние проблемы страны.

Отметим, что решение отправить три военных корабля в российские воды стало поводом для возбуждения уголовного дела против бывшего президента Украины Петра Порошенко, которого заподозрили в госизмене. В общей сложности экс-президент стал фигурантом восьми уголовных дел.