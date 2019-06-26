ПАСЕ утвердила возвращение России всех полномочий

Страсбург, 26 июня. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой подтверждается возвращение в полном объеме полномочий российской делегации в ПАСЕ.

За принятие документа проголосовали 116 парламентариев. Против резолюции выступили 62 парламентария. 15 человек воздержались.

ПАСЕ отклонила все санкционные поправки в проект резолюции, констатировал глава группы Объединенных европейских левых в ПАСЕ представитель Нидерландов Тини Кокс.

«Россия остается в ПАСЕ как полноценный участник, без всяких ограничений», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, в ночь на 25 июня страны — члены ПАСЕ пригласили делегацию России участвовать в летней сессии. В полном составе за российскую резолюцию проголосовали делегации Австрии, Азербайджана, Сербии, Франции, Исландии, Италии, Португалии, Испании, Словакии, Норвегии, Турции и других стран. Частично поддержали документ делегации Германии, Чехии, Швейцарии, Армении, Нидерландов, Молдовы и других государств.

Российская делегация в свою очередь впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ после воссоединения Крыма и РФ в 2014 году. Москва в ответ отозвала свою делегацию из Страсбурга, отказалась платить взносы в организацию.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал три причины, почему делегации стран — членов ПАСЕ выступили за возвращение российской делегации. Он также пригрозил ассамблее тяжелыми последствиями в случае повторного введения санкций против РФ.