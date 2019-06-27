Болгарские курорты утопают в отходах из-за старой инфраструктуры

Болгарская газета «Монитор» выступила с сенсационными разоблачениями о состоянии морской воды на курортах страны из-за низкого уровня очистки канализационных отходов.

Издание сообщило, что на четырех курортах Болгарии — Ахтополе, Варваре, Синеморце и Резово — водоочистительных станций нет вообще, и опубликовало фотографию из Синеморца, где нечистоты по громадной канализационной трубе выливаются в море в десяти метрах от берега. Газета опубликовала и информацию из Региональной инспекции по окружающей среде и водам (РИОСВ) Бургаса о том, что большинство приморских кемпингов этой области функционируют без канализации.

Однако и наличие водоочистительной станции не дает гарантии, что морская вода на курорте соответствует санитарным нормам. Так, в Созополе станция рассчитана на 64 560 жителей, но количество туристов там в разы больше. Аналогичная ситуация и на курорте Елените, где местная станция вынуждена обслуживать недавно появившийся и бурно растущий курорт Святой Влас с его десятками гостиничных комплексов. Она не в состоянии очищать все потоки отходов, и в результате они переливаются и утекают в море.

На курортах Китен и Приморско очистительные станции построены почти 40 лет назад и не имеют третьей стадии очистки для устранения азота и фосфора. В результате сточные воды проходят только через механическую и биологическую очистку.

Журналисты газеты «Монитор» получили из министерства окружающей среды и вод информацию и о другой прибрежной области Болгарии — Варненской. В самой Варне очисткой воды занимается станция «Варна-Акациите», рассчитанная на 425 тысяч жителей, однако во время летнего туристического сезона количество жителей города составляет как минимум 670 тысяч. Только в следующем году будет завершена модернизация водоочистительной станции на курорте «Золотые пески». Самыми экологически опасными пляжами в Варне остаются Офицерский и возле Плавательного канала-2 на Варненском озере.

Тяжелая экологическая обстановка на побережье обсуждается в Болгарии годами. В прошлом году в социальной сети была выложена видеозапись, на которой видно, как в Черное море из трубы льется поток зеленой воды. Не знаю, продолжает ли в этом году труба отравлять Черное море в открытую или стала скрытой, как все подобные трубы, и выливает свою отраву под водой в десяти метрах от берега.