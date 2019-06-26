Определены дата и место саммита G20 в 2020 году

Москва, 26 июня. Следующий после Японии саммит G20 пройдет в ноябре 2020 года в Саудовской Аравии, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

В этом году 14-й саммит G20 пройдет в японском городе Осака. Мероприятие международного уровня займет два дня — 28 и 29 июня. Площадкой для встреч мировых лидеров станет выставочный комплекс INTEX Osaka на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе.

Ушаков назвал место и дату саммита G20 в 2020 году.

«Следующий саммит запланирован в Саудовской Аравии, которая будет председательствовать в следующем году в Группе двадцати, — подчеркнул помощник российского лидера. — 21–22 ноября, Эр-Рияд».

В этом году саммит будут освещать около семи тысяч представителей СМИ. Помимо лидеров стран — членов G20, в Осаку приглашены лидеры Вьетнама и Таиланда, Египта, Сингапура, Чили, Нидерландов,Испании и Сенегала.

«И как всегда будут представители крупнейших международных организаций, — добавил Ушаков, — в том числе, ООН, ВТО, Всемирный Банк, МВФ, и так далее».

Ранее стали известны темы, которые будут обсуждаться на встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Предполагается, что встреча российского и американского лидеров и займет около часа.