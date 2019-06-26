Украинская делегация покидает ПАСЕ после восстановления полномочий РФ

Страсбург, 26 июня. Украинская делегация покидает Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) после подтверждения восстановления полномочий России в ПАСЕ в полной мере, заявил депутат Верховной рады Владимир Арьев.

«Это мой последний день в ПАСЕ. Следующая Верховная рада решит сама, участвовать в работе дискредитированной организации. Мне просто невероятно жаль видеть разрушение организации, в которую я пришел в 2013 с надеждой, а теперь оставляю с глубоким разочарованием», — сообщил Арьев в Facebook.

ПАСЕ во вторник одобрила резолюцию, в соответствии с которой пригласила российскую делегацию вернуться в состав ассамблеи и принять участие в июньской сессии. В среду ПАСЕ приняла резолюцию, восстановив полномочия России в организации в полном объеме.

Против возвращения России в ПАСЕ выступила Украина. В Киеве назвали решение ассамблеи «отходом от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы». Накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Киев отзывает своего посла при Совете Европы Дмитрия Кулебу из-за решения ПАСЕ пригласить российскую делегацию. Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа» Вадим Рабинович заявил, что «поход в Европу закончился».

Российская делегация лишилась права голоса в ПАСЕ в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. В 2017 году Москва перестала платить членские взносы в ПАСЕ. Оставшись без членских взносов от РФ, ПАСЕ пересмотрела решение в отношении России. Комитет министров СЕ в мае текущего года опубликовал заявление, в котором сообщалось, что все страны-участницы Совета Европы должны иметь равные возможности по участию в работе КМСЕ и ПАСЕ.