Жириновский объяснил необходимость переименования Петербурга в Петроград

Санкт-Петербург, 26 июня. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил вернуть Санкт-Петербургу старое «русское» название — Петроград.

На Госсовете по развитию сети автодорог политик заявил, что в России слишком много регионов, именно поэтому очень сложно управлять страной в целом. По мнению Жириновского, необходимо уменьшать количество субъектов за счет объединения.

«Москва и область — это что за субъект? Это один субъект! Ведь москвич отдыхает в области, а житель Подмосковья работает в Москве, но они имеют разный статус и разные правила, а также разные органы управления», — сказал он.

По словам лидера партии ЛДПР, также важно переименовать Санкт-Петербург «по-русски» в Петроград и объединить город с Ленинградской областью.

«Такого деления на область — город нет нигде в мире» — заметил политик.

Жириновский уверен, что это решение поможет решить вопрос с выделением средств из государственного бюджета на строительство дорог.

Ранее сообщалось, что Жириновский покинул зал пленарных заседаний в знак протеста. Это произошло после того, как парламентарии отказались принимать законопроект об упрощенном получении российского гражданства для иностранных граждан русского происхождения.