Росгвардия предупредила о возможных провокациях в Крыму

Симферополь, 26 июня. Директор Росгвардии Виктор Золотов обратил внимание военнослужащих дислоцированной в Крыму бригады на возможность провокаций на полуострове, об этом Золотов заявил в ходе рабочей поездки в Крым.

«Директор Росгвардии Виктор Золотов обратил внимание военнослужащих бригады на то, что объекты, расположенные на Крымском полуострове, могут стать целью для разного рода провокаций и находиться в эпицентре агрессивных устремлений», — сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Также Золотов отметил, что Росгвардия за годы своей работы завоевала доверие и высокий авторитет. Директор ведомства подчеркнул, что на росгвардейцев возложена важная задача по обеспечению безопасности крупнейших государственных проектов. Золотов добавил, что войска национальной гвардии делают все возможное, чтобы страна была сильной, безопасной и могучей.

Опасения из-за проведения провокаций в Крыму не являются голословными. В ноябре прошлого года три корабля ВМС Украины устроили провокацию. Они нарушили государственную границу России в Черном море, а затем двинулись в сторону Керченского пролива. При этом они опасно маневрировали и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться.

Для задержания кораблей пришлось применить оружие. В результате трое украинских моряков получили легкие ранения, их оперативно доставили в больницу города Керчь и оказали всю необходимую помощь. Всего на борту находились 22 моряка и двое сотрудников СБУ.