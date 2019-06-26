Великобритания подтвердила встречу Путина и Мэй на саммите G20

Лондон, 26 июня. Канцелярия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй подтвердила ее встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Японии.

По словам пресс-секретаря главы британского правительства, в настоящее время осуществляется подготовка к встрече Терезы Мэй с российским лидером Владимиром Путиным. Встреча состоится в ходе саммита G20, который будет проходить в Японии.

Представитель премьер-министра Великобритании также добавил, что в ходе предстоящей встречи Мэй намерена проинформировать президента России о том, что Лондон готов выстраивать конструктивные и партнерские отношения с Россией, однако для этого Москва должна отказаться от действий, которые якобы «подрывают международные договоренности и систему коллективной безопасности».

«Эта встреча является важной возможностью передать это сообщение на уровне лидеров, чтобы гарантировать, что позиция Великобритании полностью понятна», — пояснил пресс-секретарь Терезы Мэй.

Саммит G20 пройдет с 28 по 29 июня в японском городе Осака. Президент России Владимир Путин прибудет с двухдневным визитом в Японию для участия в мероприятиях саммита G20. Кроме того, в рамках саммита российский лидер встретится с президентами Египта, Франции, Турции, Южной Кореи, а также с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает ТАСС.

Кроме того, на полях саммита пройдут переговоры Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Главы государств намерены обсудить ситуацию в Иране, Венесуэле и на Украине, а также пути улучшение отношений между РФ и США.