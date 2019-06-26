Шойгу назвал главную цель Запада в противостоянии с Россией

Кубинка, 26 июня. Западные страны хотят управлять Россией, а заодно и всем миром, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на форуме «Армия-2019». Он выразил уверенность, что именно в этом и состоит главная цель развязанного Западом противостояния с Россией.

«Основная и главная цель этой (информационной — Прим. ФАН) войны — стремление управлять Россией и в конечном итоге миром. С чем связана вся эта агония Запада? С рождением второго полюса миропорядка», — отметил Шойгу.

По словам главы Минобороны РФ, современный мир не может быть однополярным, как бы этого не хотелось западным странам. В свое время вторым полюсом был Советский Союз, теперь им становится Россия.

Ранее Шойгу заявил, что оборонно-промышленный комплекс России на сегодняшний день активно развивается, несмотря на введенные против страны западные санкции. Предприятия ОПК не только устояли перед внешним давлением, но и начали наращивать положительную динамику развития.

Отметим, что отношения между Россией и западными странами обострились на фоне украинского кризиса 2014 года. США и Евросоюз ввели против Москвы санкции, российская сторона в ответ объявила эмбарго на западную продукцию. По словам президента РФ Владимира Путина, в итоге этой санкционной войны пострадали все. Россия потеряла около 20 млрд долларов, США —17 млрд долларов, Евросоюз — 240 млрд долларов, Япония — 27 млрд долларов.