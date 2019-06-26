В Минобороны РФ призвали адекватно оценивать американские киберугрозы

Москва, 26 июня. Замглавы Минобороны РФ Руслан Цаликов заявил о необходимости адекватно оценивать угрозы от информационных атак. Об этом он рассказал в ходе круглого стола по вопросам информационного противодействия на форуме «Армия-2019».

Цаликов напомнил, что ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил предыдущего президента США Барака Обаму и его окружение в пассивности в киберпространстве. При этом Болтон подчеркнул, что администрация нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа смогла «переломить ситуацию», начав осуществлять «наступательные операции в киберпространстве».

По словам Цаликова, американские «операции в киберпространстве» создают угрозу безопасности техногенной сферы, а также могут оказывать негативное воздействие на сознание и психологию людей. Замглавы Минобороны РФ также добавил, что кибервойска США предприняли попытку кибератаки на систему управления электроэнергетическими сетями России без санкции президента Дональда Трампа, передает ТАСС.

«От нас зависит, отреагируем ли мы на, те вызовы и угрозы, которые стоят перед обществом сегодня... Конечно, это не означает, что мы собираемся затеять войну в киберпространстве. Это означает, что мы должны адекватно оценить угрозу и адекватно себя самоорганизовать», — сказал Цаликов.

Ранее американская газета The New York Times сообщила, что спецслужбы США провели операцию, в ходе которой пытались внедрить вредоносное программное обеспечение в систему управления инфраструктуры РФ. По данным издания, в течение последнего года кибервойска США перешли к агрессивным действиям. При этом власти США считают, что американские кибератаки против России являются механизмом «сдерживания» Москвы.