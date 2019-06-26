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Россия

Жириновский предложил спасти демографию РФ железнодорожными вагонами для одиноких

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Жириновский предложил спасти демографию РФ железнодорожными вагонами для одиноких

Москва, 26 июня. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сделать в железнодорожных поездах вагоны для одиноких людей.

Жириновский предложил необычное решение демографической проблемы России. Во время заседания Госсовета, которое проводил президент России Владимир Путин, депутат предложил сделать в железнодорожных поездах вагоны для одиноких людей.

«У нас огромная страна, люди могут за два-пять дней [во время поездки по железной дороге] познакомиться, — пояснил он свою позицию. — У нас демографическая проблема, много одиноких людей не могут найти спутника».

Лидер ЛДПР признался, что за всю жизнь лишь три раза влюблялся — все в поезде.

«Потому что делать нечего — едешь и смотришь на пассажира, и никуда не надо бежать, — поделился он мнением, — это наиболее спокойная обстановка».

Жириновский предложил спасти демографию РФ железнодорожными вагонами для одиноких

Депутат также высказал мнение, что Москва является городом одиноких людей.

«Если не выйдут замуж в 25 лет, то потом они на площадь идут, на проспект Сахарова», — считает парламентарий.

По мнению Жириновского, если жителей столицы «поженить побыстрее, тогда им некуда будет ходить».

Он также призвал сделать скидку для студентов на железнодорожные билеты в размере 50%. Он напомнил, что поезда отправляются с вокзалов каждый день. Жириновский констатировал, что у учащихся не всегда есть деньги на полный билет.

«Давайте за полчаса до отправления дадим скидку студентам, — призвал депутат, — все равно же есть свободные места во всех вагонах».

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Автор: Катерина Иванова
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