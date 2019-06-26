Пушков объяснил, зачем ПАСЕ нужно возвращение полномочий делегации РФ

Москва, 26 июня. Российский сенатор Алексей Пушков оценил условия возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы, которые выдвинул комитет по мониторингу.

«Комитет по мониторингу ПАСЕ предложил утвердить полномочия российской делегации, обставив это рядом требований», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Сенатор подчеркнул, что если ПАСЕ вернет РФ все полномочия на таких условиях, то будет «всячески давить» на российскую делегацию по ряду вопросов.

«Полномочия России возвращают с тем, чтобы всячески давить на нас по Крыму, Боингу МН17, ЛГБТ, украинским морякам.., нового этапа «с чистого листа» не будет», — заметил он.

Напомним, 25 июня ПАСЕ проголосовала за восстановление всех прав делегации РФ. В принятой резолюции подчеркивается, что права делегаций выступать и голосовать не должны ограничиваться. Россию поддержали Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Франция, Ирландия, Исландия, Норвегия, Сербия, Сан-Марино, Турция. Против выступили Эстония, Грузия, Литва, Латвия и Украина.

Ранее сообщалось, что российский парламентарий Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов, чтобы стать вице-президентом ПАСЕ. За него проголосовали 101 парламентарий из необходимых 159.