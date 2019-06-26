Российский футбольный союз утвердил новый лимит на легионеров в РПЛ

Москва, 26 июня. Российский футбольный союз снял лимит на количество одновременно находящихся на поле легионеров в матчах чемпионата России.

В настоящее время в ЧР действует лимит, по которому одновременно играть на поле могут не более шести иностранных футболистов, но в заявке их количество может быть не ограничено.

В сезоне-2020/2021 для российских клубов будет введена схема «8+17». По новым правилам, только восемь из 25 футболистов в заявке могут быть легионерами, зато на одновременное нахождение легионеров на поле ограничения нет.

Как отмечает ТАСС, лимит на легионеров впервые ввели в России 14 лет назад. В 2005 году на поле разрешалось выходить максимум пяти иностранным игрокам. С этого момента формат лимита неоднократно меняли.

Напомним, в этом году чемпионат России выиграл петербургский ФК «Зенит». В сезоне-2019/2020 в составе сине-белых голубых на поле выходили 15 легионеров.