Путин назначил послов в Зимбабве и Брунее

Москва, 26 июня. Президент РФ Владимир Путин распорядился назначить новых послов в Зимбабве и Брунее. Соответственные указы в среду были опубликованы на портале правовой информации.

Официальным представителем России в Зимбабве стал Николай Красильников, а дипломатическое ведомство в Брунее возглавил Владимир Гончаренко.

Ранее сообщалось, что Путин учредил аппарат военного атташе при посольстве РФ в Катаре. Путин поручил МИД РФ произвести с Катаром обмен нотами, которые составят соглашение о взаимном учреждении аппаратом военных атташе при посольстве РФ в Катаре и при посольстве Катара в России.

Финансовые расходы на реализацию указа поручено осуществить за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых в федеральном бюджете министерства обороны России.

Напомним, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на прошлой неделе заявил о высокой инвестиционной привлекательности стран Африки для российских компаний. Так, например, российская алмазодобывающая компания «Алроса» еще в начале апреля заявила о планах по открытию своего офиса в Зимбабве.