В Минобороны рассказали, как Запад поддерживает антироссийские журналистские проекты в РФ

Москва, 26 июня. Запад активно поддерживает журналистские проекты в России с антироссийским уклоном, заявил руководитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, российских журналистов из прозападных изданий приглашают на зарубежные семинары. Участников таких сборов учат инструментам и методам ведения подрывной деятельности. В том числе российским журналистам рассказывают, как нелегальными методами собирать якобы компрометирующий материал и раздувать негатив на пустом месте.

«Оказывается активная поддержка любым проектам так называемой расследовательской журналистики с антироссийским уклоном», — заявил Конашенков на форуме «Армия-2019» .

Глава департамента привел в пример ситуацию с организацией Bellingcat, которая публиковала ничем не подтвержденные материалы о трагедии MH-17 в небе над Донбассом. Несмотря на неопытность и ангажированность организации, фейковые материалы были широко растиражированы крупнейшими западными СМИ.

Конашенков отметил, что западные СМИ уже давно доказали свою необъективность всему миру. На Западе это понимают, поэтому используют для антироссийской пропаганды отельные российские СМИ.

«Поэтому нередко для деструктивного информационного воздействия используются не зарубежные, а отдельные российские СМИ, которые зачастую при освещении событий, связанных с деятельностью Вооруженных сил России, даже не пытаются разобраться в ситуации», — подчеркнул Конашенков.

Также генерал-майор заявил, что доля прозападных СМИ в российском информационном пространстве составляет большую часть. Они по указке транслируют непроверенную информацию и игнорируют официальные опровержения ведомств.

Ранее Федеральное агентство новостей запустило проект «Классификатор СМИ». Целью проекта является создание полноценного классификатора, азбуки онлайн-СМИ, которая поможет российскому читателю выбрать надежный источник информации. Стоит отметить, что количество иностранных и антироссийских СМИ в российском медиапространстве говорит о серьезном влиянии антироссийской пропаганды.