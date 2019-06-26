Продюсер фильма о Началовой оценил предложение называть храмы и улицы в честь певицы

Москва, 26 июня. Продюсер фильма о покойной российской певице Юлии Началовой призывает увековечить ее имя на памятной табличке, которую следует установить на доме, где она жила.

В комментарии Nation News Андрей Загорский — продюсер, снимающий фильм о Началовой, — отметил, что называть храмы и улицы в честь певицы — это уже перебор. По его словам, родственники певицы относятся к подобным инициативам негативно.

«Действительно, прежде чем устанавливать храм или что-то подобное нужно причислить Юлю к лику святых. Но это невозможно — она не была святой. Юля была обычным добрым и светлым человеком. У нас много людей, заслуживающих переименования улиц», — подчеркнул Загорский.

Он задался вопросом, что начнется, если называть улицы в честь всех известных личностей. Загорский заметил, что готов поддержать только установку памятной таблички. Но для воплощения этой идеи необходимо провести голосование и собрать подписи.

Юлия Началова скончалась на 39-м году жизни, ее похороны прошли 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве.

Напомним, отец покойной певицы Виктор Началов ранее рассказал, что у него диагностировали онкологическое заболевание. По его словам, рак кишечника выявили на ранней стадии сразу после смерти дочери.