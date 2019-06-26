Грузинская валюта обновила минимум из-за туристического эмбарго России
Тбилиси, 26 июня. Грузинский лари обновил исторический минимум после отмененного Россией авиасообщения между двумя странами. Об этом свидетельствуют данные Национального банка страны.
После публикации указа президента РФ Владимира Путина о запрете авиаперелетов стоимость национальной валюты Грузии подешевела на 2,4%. Финансовый регулятор установил на 27 июня курс в размере 2,8470 лари за доллар.
Министр экономики Грузии Натия Турнава считает, что речь идет всего лишь о кратковременных колебаниях курса, однако эксперты напрямую связывают обвал лари с недавними событиями в Тбилиси. По их словам, туристическое эмбарго России, безусловно, сказалось на курсе грузинской валюты, однако это не единственный негативный фактор. В последнее время экономический рост Грузии замедляется, иностранные инвестиции сокращаются, а импортные товары становятся дороже экспортных. Как рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из РФ.
Ситуация в стране обострилась после того, как грузинская оппозиция организовала массовые беспорядки и сорвала выступление российской делегации на сессии Международной ассамблеи православия. Формальным поводом для возмущения послужило то, что открывающий заседание депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии. В итоге работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть страну.
После этого протесты продолжились. Основные требования — отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии в связи с применением полицейскими силы в первый день протестов, а также освобождение всех задержанных участников митинга.
Бывший председатель правительства России Сергей Степашин уверен, что беспорядки в Тбилиси были организованы Госдепартаментом США. По его словам, грузинские политики ничего не делают без согласования с американским послом.