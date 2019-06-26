Делегацию Украины в ПАСЕ обругали «отборным трехэтажным матом» на всех европейских языках

Лидер общественного движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот рассказал о реакции депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы на скандальное поведение украинской делегации.

Депутаты с Украины выразили протест против решения вернуть российскую делегацию в ПАСЕ. Пытаясь оспорить резолюцию, возвращающую россиян, украинцы предложили внести в документ 226 поправок, затем дружно покинули зал заседаний, а потом и вовсе пригрозили Совету Европы бойкотом — в знак несогласия со снятием ограничений с российских парламентариев.

«Я вам расскажу небольшой инсайд из кулуаров ПАСЕ. У меня есть хорошие приятели среди депутатов, которые рассказали, что происходило позавчера. Когда украинская делегация внесла эти 220 с копейками поправок, в зале была полная тишина. Но потом очень многие вышли курить. Мой приятель тоже пошел в курилку. И вот тогда, в курилке ПАСЕ, отборный трехэтажный мат звучал на всех европейских языках. Такие ребята, как Борислав Береза (член украинской делегации, заявивший 24 июня в ПАСЕ, что «все русские — ублюдки». — Прим. ФАН) и все остальные — они не поняли, что сами себе подрубили сук, на котором сидят. Своей агрессивностью, излишним напором они перестарались, перегрелись и вызвали вместо поддержки отторжение. Обратите внимание, как выходила украинская делегация из зала заседания — многие депутаты от них отворачивались, мол, к нечистому не прикасаюсь», — сказал украинец в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

При этом лидер движения «Парус» отметил, что ему неприятно, что представители его страны повели себя столь неподобающе в уважаемом европейском институте.

«Мне на самом деле больно и неприятно от этого. Так себя вести украинцам не пристало. Надо иметь гордость. Если ты проигрываешь — проигрывай достойно», — добавил Юрий Кот.

Напомним, в ночь на 24 июня, после девятичасового обсуждения, ПАСЕ приняла резолюцию, согласно которой российская делегация была приглашена к участию в июньской сессии. В документе сказано, что права делегаций выступать и голосовать не должны ограничиваться. 26 июня Россия была восстановлена в ПАСЕ, а украинская делегация в ответ на это решение покинула ассамблею.

Российская делегация решила не опускаться до уровня украинцев, которые позволили себе грубые ругательства и оскорбления в адрес РФ в связи с ее возвращением в ПАСЕ.