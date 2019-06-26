Владимирская чиновница призвала девочек рожать, а не учиться

Брянск, 26 июня. Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала девочек рожать, а не получать образование.

Такое мнение Арсенина высказала на круглом столе, который был посвящен вопросам поддержки материнства, детства и повышения рождаемости. Во время обсуждения чиновница отметила, что считает негативным стремление девушек получить образование, а не создавать семью. По ее мнению, в этом есть вина родителей.

«Сейчас такая тенденция идет, что мамы, грубо говоря, наше поколение, настраивают своих детей на то, что нужно получить образование и только потом рожать детей, — приводит слова Арсениной местное издание «Зебра-ТВ». — Но мы, врачи, считаем и сами видим это, что чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины».

Чиновница также подчеркнула, что необходимо менять установки старшего поколения и не считать, что дети — это обуза.

Не все россияне согласились с мнением замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области. Ее заявление вызвало общественный резонанс.

Напомним, в ноябре прошлого года разгорелся скандал после того, как директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила подросткам, что государство им якобы ничем не обязано и «не просило их родителей рожать». Чиновница была уволена, а ее департамент ликвидирован.