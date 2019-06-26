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Число уголовных дел против Порошенко возросло до восьми

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Число уголовных дел против Порошенко возросло до восьми

Киев, 26 июня. Правоохранительные органы Украины расследуют уже восемь уголовных дел в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко.

«Мы расследуем уголовные производства относительно возможных злоупотреблений, превышений служебных полномочий, других противоправных действий чиновников, в том числе экс-президента. Таких производств в настоящее время у нас есть восемь», — сообщили УНН в Государственном бюро расследований.

Ранее сообщалось о пяти исках против Порошенко. Бывший глава государства подозревается в превышении полномочий, неуплате налогов, отмывании денег, давлении на судебную власть, назначении правительства без создания коалиции в Верховной раде и госизмене. Последнее обвинение касается решения Порошенко направить в Керченский пролив три бронекатера, которые вторглись в российские воды.

На прошлой неделе экс-президента уже вызывали на допрос в Госбюро расследований. Следователи планируют изъять документы в банках, а также в администрации президента Украины. Суд удовлетворил 12 ходатайств следователей ГБР о доступе к документам.

Порошенко пришел к власти в результате госпереворота 2014 года, когда лидеры Евромайдана свергли законно избранного президента Виктора Януковича. Украинский олигарх часто подвергался критике за высочайший уровень коррупции, в том числе, и в армии,  поддержку националистов,  а также за политические преследования всех несогласных с его политикой.

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Автор: Антон Соколов
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