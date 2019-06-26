Главные новости 26 июня

Дочь российской певицы Юлии Началовой вспомнила о страшных болях матери. Дочь Началовой рассказала о страшных болях матери незадолго до смерти.

На 82-м году жизни скончался советский и российский кинорежиссер, актер Валерий Харченко. Умер кинорежиссер и актер Валерий Харченко.

В Саратове сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в людном месте, готовившийся членом ИГ1 (запрещена в РФ). ФСБ предотвратила теракт в Саратове.

Новый президент Словакии Зузана Чапутова высказалась за развитие диалога с Россией. Новый президент Словакии призвала к сотрудничеству с Россией.

Член совета при ГД посоветовал Вахтангу Кикабидзе прекратить нападки на Россию. Вахтанга Кикабидзе призвали прекратить сеять рознь между русскими и грузинами.

Вода Байкала скоро перестанет быть пригодна для питья из-за токсинов. Загрязнение озера Байкал достигло катастрофических масштабов.

Сенатор от Крыма объяснила подоплеку решения европейских парламентариев по участию России в работе ПАСЕ. Ковитиди отреагировала на триумфальное возвращение России в ПАСЕ.

Тех, кто углядел в торте с фотографиями выпускников кладбищенские ассоциации, упрекнули в извращенном сознании. В красноярской школе прокомментировали скандал вокруг «торта с надгробиями».

Геращенко рассказал, как Зеленскому стать «самым успешным президентом». В Раде назвали условия, при которых Зеленский может стать самым успешным президентом.

Глава МИД Грузии выразил сожаление в связи с возвращением России в ПАСЕ. МИД Грузии оценил возвращение России в ПАСЕ.

1 Организация запрещена на территории РФ.