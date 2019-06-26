В РФ заочно предъявили обвинение в контрабанде наркотиков молдавскому олигарху Плахотнюку

Москва, 26 июня. Бывшему главе Демократической партии Молдавии Владимиру Плахотнюку заочно предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, контрабанде и сбыте наркотиков, об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сегодня следователями Следственного департамента МВД России заочно предъявлено обвинение бывшему председателю Демократической партии Республики Молдова Владимиру Плахотнюку и его доверенному лицу — профессиональному спортсмену Константину Цуцу», — говорится в сообщении МВД России.

В ведомстве добавили, что следственный департамент МВД России ведет расследование по уголовному делу о создании транснационального преступного сообщества, которое занималось контрабандой наркотических веществ из стран Северной Африки через территорию Евросоюза в страны СНГ. Сбыт наркотиков осуществлялся в том числе на территории РФ.

В МВД России отметили, что следственные действия велись с августа 2012 года по июнь 2019 года. Участие в расследовании принимали также зарубежные коллеги из Молдавии, Белоруссии и Испании, спецоперация носила название «Пиренейский излом». По данному делу к уголовной ответственности привлечены более 60 человек из международного наркосиндиката. Изъято более 1 тонны наркотических веществ.

Плахотнюк, пользуясь политическим влиянием, вступил в сговор с лидерами организованной преступности с целью обогащения. Его помощник Цуца осуществлял контроль за деятельностью преступного синдиката.

Олигарх Плахотнюк является одним из богатейших людей Молдавии. Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-депутата по делу о покушении на убийство и объявил его в международный розыск. В Молдавии сообщили, что неделей ранее Плахотнюк сбежал в Лондон.