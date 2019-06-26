Санкт-Петербург, 26 июня. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что не будет сдавать в избирком подписи, собранные в его поддержку в Выборгском районе города. Такое решение он принял на фоне устроенной против него провокации в Сети.

О таких намерениях Беглов заявил в своем видеообращении к петербуржцам. Он поблагодарил их за поддержку и оказанное доверие. При этом политик заметил, что инциденты со спекуляциями, к сожалению, часто происходят в ходе избирательного процесса и кампания в Петербурге не стала исключением.Так, в Интернете была распространена недостоверная информация о том, что свои подписи в пользу выдвижения Беглова на пост петербургского губернатора ставили служащие бюджетных учреждений Выборгского района и делали это не по своей воле.

Беглов подчеркнул, что вся направленная против него информация не имеет отношения к действительности и он уже обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить факты публикаций этих провокативных вбросов.

«Особые слова благодарности [хочу выразить] жителям Выборгского района. К сожалению, во время выборов не только в нашем городе, но и во всем мире существовали спекуляции. То же самое произошло и в Выборгском районе. Я обратился в правоохранительные органы, чтобы они разобрались, что это провокация, злой умысел. Но в связи с тем, что есть политические спекуляции, я принял решение о том, что те подписи, которые были собраны в Выборгском районе, я не буду сдавать в избирательную комиссию, но я всех жду на выборы 8 сентября», — сказал врио губернатора.

Как сообщалось ранее, с просьбой о проверке по факту появления провокационного видео Беглов обратился в полицию 21 июня. Тогда врио губернатора подчеркнул, что его штаб не имеет никакого отношения к происходящему на кадрах видеозаписи.

«Я обращаюсь к правоохранительным органам, чтобы они разобрались, что это такое. Либо это провокация, либо это злой умысел, либо это какая-то глупость», — добавил он.

Сомнительную видеозапись распространили представители оппозиции.

Напомним, Александр Беглов выдвинул свою кандидатуру на губернаторские выборы как самовыдвиженец. Для регистрации в избиркоме, ему нужно собрать подписи минимум 2% петербуржцев.