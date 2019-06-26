Путин обсудил с Совбезом РФ подготовку к G20 в Осаке

Москва, 26 июня. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянным членам Совета безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Состоялся обмен мнениями в плане подготовки к предстоящему в Осаке саммиту «двадцатки», а также двусторонних контактов на полях этого форума», — отметил Песков.

Напомним, Путин 28 июня на полях саммита G20 планирует встретиться с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, главой ЮАР Сивилом Рамафозой. Также на полях саммита «большой двадцатки» состоится встреча президентов России и США.

Саммит G20 пройдет в городе Осака в Японии 28-29 июня. Планируемые встречи лидера РФ на полях мероприятия будут посвящены вопросам урегулирования кризисов во всем мире.