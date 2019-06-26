Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Путин обсудил с Совбезом РФ подготовку к G20 в Осаке

54
0 Оставить комментарий

Путин обсудил с Совбезом РФ подготовку к G20 в Осаке

Москва, 26 июня. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянным членам Совета безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Состоялся обмен мнениями в плане подготовки к предстоящему в Осаке саммиту «двадцатки», а также двусторонних контактов на полях этого форума», — отметил Песков.

Напомним, Путин 28 июня на полях саммита G20 планирует встретиться с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, главой ЮАР Сивилом Рамафозой. Также на полях саммита «большой двадцатки» состоится встреча президентов России и США.

Саммит G20 пройдет в городе Осака в Японии 28-29 июня. Планируемые встречи лидера РФ на полях мероприятия будут посвящены вопросам урегулирования кризисов во всем мире.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров