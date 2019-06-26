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Генсек ООН отметил прогресс в ЦАР после Хартумского соглашения

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Генсек ООН отметил прогресс в ЦАР после Хартумского соглашения

Нью-Йорк, 26 июня. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил прогресс в урегулировании конфликта в ЦАР, достичь которого удалось благодаря реализации Хартумского соглашения. Об этом говорится в официальном докладе Гутерриша.

Генсек ООН заявил, что правительство республики приложило немало сил для стабилизации ситуации. В частности, оно создало комитет по выполнению Хартумского соглашения и назначило лидеров вооруженных группировок на ответственные должности.

«С другой стороны, подписавшие соглашение вооруженные группы продолжают нарушать положения этого документа, совершая акты насилия в отношении гражданского населения, взимая незаконные налоги и препятствуя развертыванию сил безопасности», — цитирует доклад  портал Сentrafriqueactu.

Гутерриш также выразил обеспокоенность в связи с «катастрофической гуманитарной ситуацией», сложившейся в стране. По данным ООН, около 2,9 млн человек, половина из которых — дети, нуждаются в гуманитарной помощи. 2,1 млн человек испытывают нехватку в продовольствии (каждый третий ребенок голодает), а половина населения не имеет доступа к питьевой воде.

Ситуация в ЦАР обострилась в конце 2013 года, когда в стране вспыхнули столкновения между боевиками исламистской группировки «Селека» и повстанцами-христианами. В результате конфликта погибли шесть тысяч человек, около миллиона жителей республики были вынуждены покинуть свои дома.

В августе минувшего года в столице Судана, Хартуме, прошли переговоры о путях разблокирования внутреннего конфликта в ЦАР между лидерами крупнейших вооруженных группировок, включая организации, ранее входившие в Альянс «Селека» и «Антибалака». По итогам переговоров стороны подписали Хартумскую декларацию, в которой было объявлено о создании центральноафриканского объединения оппозиции в целях достижения долговременного и устойчивого мира в ЦАР.

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Автор: Антон Соколов
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