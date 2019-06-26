Сестры Хачатурян остаются дома еще на месяц под запретом определенных действий. ФАН-ТВ

Басманный суд Москвы продлил сестрам Хачатурян меру пресечения в виде запрета определенных действий еще на месяц. До 28 июля сестрам запрещено общаться друг с другом и другими участниками процесса, а также выходить из дома в позднее время, пользоваться Интернетом. Совершеннолетним сестрам Кристине и Ангелине грозит до 20 лет лишения свободы, младшей Марии — до 10 лет, она пройдет дополнительное обследование.

«Сегодня продлевалась мера пресечения, мы не возражали, нас эта мера пресечения вполне устраивает, ждем окончания предварительного следствия. Им необходимо находиться дома с 9 до 7 утра, все остальное время они могут заниматься своей жизнью, общаться с неограниченным кругом лиц кроме участников процесса»,— говорит Алексей Паршин, защитник Ангелины Хачатурян.

Ранее суд признал их виновными по статье «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». При этом биологические экспертизы подтвердили, что отец подвергал своих дочерей, в том числе несовершеннолетнюю младшую дочь, физическому и сексуальному насилию. Сейчас мотив преступления сформулирован как «личная неприязнь, обусловленная причинением отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий». Теперь защитники ждут, когда следствие объявит об окончании предварительного следствия.

«Сейчас следствие должно нас ознакомить с тем, что предварительное следствие закончено, после этого начинается ознакомление с материалами делами, после этого дело должно утвердиться в прокуратуре с обвинительным заключением, и если оно проходит прокуратуру, то передается уже в суд на рассмотрение суда»,— говорит Алексей Паршин, защитник Ангелины Хачатурян.

Также адвокаты ждут решение по заявлению сестер на своего отца.

«Также мы ждем процессуального решения по заявлениям девушек в отношении своего отца, заявление о преступлении поданы, и в ближайшее время мы ждем реакции уже органов расследования на эти заявление, то есть должны быть выделены материалы, правовая оценка его действиям и итоговым решением скорее всего будет превращение уголовного дела в связи со смертью»,— заявил Ярослав Пакулин, защитник Марии Хачатурян.

Напомним, 27 июля прошлого года три сестры Кристина, Ангелина и Мария Хачатурян убили своего отца нанесением множества ножевых ранений. Их мотив — невозможность и дальше терпеть издевательств родителя. В сентябре 2018 года Басманный суд освободил девочек из СИЗО, где они пробыли два месяца, и изменил меру пресечения в виде запрета на совершение определенных действий.