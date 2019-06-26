Мантуров объяснил свои командировочные расходы

Москва, 26 июня. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что во время заграничных поездок он не превышает нормативов по расходам, утвержденных для российских чиновников.

«Какие номера (гостиниц — Прим. ФАН) в рамках проводимых мероприятий в этом городе свободны или доступны, такие, соответственно, приобретаются для участия в этих мероприятиях. Мы исходим из тех возможностей, из тех параметров, которые заранее согласовываются», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

Мантуров добавил, что у каждого ведомства есть своя процедура по отбору компаний, которые бронируют номера в гостиницах и организуют авиаперелеты. При этом расходы на заграничные поездки рассчитываются, исходя из бюджета министерства.

Напомним, что ранее «организация «Трансперенси Интернешнл — Россия» опубликовала материал, в котором утверждается, что в 2016 году Мантуров потратил 1,388 млн рублей из бюджета на то, чтобы оплатить одну ночь в отеле Шанхая. Проживание остальных чиновников Минпромторга в гостиницах в 2016-2017 годах было оценено минимум в 19,3 млн рублей.

По словам официальных представителей министерства, оплата услуг гостиниц для министров, их заместителей и членов правительственных делегаций возмещается по фактическим расходам чиновников. Для всех остальных госслужащих вводится предельно допустимая норма возмещения расходов на проживание в гостинице. К примеру, предельная стоимость гостиничного номера для командировок в Китай составляет 120 долларов в сутки.