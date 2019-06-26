Стало известно, что Путин подарил Зюганову на юбилей

Москва, 26 июня. Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера КПРФ Геннадия Зюганова с 75-летием. Глава государства подарил юбиляру книгу и картину.

«У Геннадия Андреевича Зюганова сегодня день рождения и перед началом хочу его поздравить с юбилеем», — заявил Путин перед началом заседания Государственного совета в Кремле.

Глава государства отметил, что Зюганов вступил в ряды коммунистов в 1966 году, в этот же год состоялся XXIII съезд партии. Путин отметил, что хотел бы напомнить лидеру КПРФ о столь важном событии и подарить ему книгу «Материалы XXIII съезда КПСС», а также картину с видом на Дворец съездов.

Путин перед началом Госсовета поздравил Зюганова с 75-летием: Геннадий Андреевич ожидал наградной указ, а получил книгу с материалами XXIII съезда КПСС и гравюру с Кремлем pic.twitter.com/PUbioeAS9E — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 26, 2019

Кроме того, Зюганова поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель нижней палаты Федерального Собрания вручил имениннику труды Владимира Ленина и пожелал счастья и здоровья. Зюганов пошутил, что в поздравлениях спикера можно усмотреть пропаганду КПРФ.

Геннадий Зюганов родился в Орловской области 26 июня 1944 года. В 1966 году он вступил в КПСС, а в 1972 году стал первым секретарем Орловского областного комитета ВЛКСМ. Затем Зюганов занимал должности секретаря райкома, второго секретаря Орловского горкома КПСС, руководил отделом пропаганды и агитации Орловского обкома партии. В 1993 году стал председателем ЦИК КПРФ, а также депутатов Госдумы РФ.