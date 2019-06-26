Сирия, 26 июня. Прогремел взрыв в городе Африн в Алеппо. Курды возобновили принудительную мобилизацию в Хасаке. Боевики «Ан-Нусры»*** арестовали несколько человек на западе Алеппо за комментарии в сети Facebook, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: задействовали авиацию в северных районах Латакии; атакуют позиции исламистов на севере провинции Хама.

«Тахрир Аш-Шам»: арестовала несколько жителей в городе Кафр-Хамра на западе Алеппо за комментарии в сети Facebook.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в городе Идлиб.

ВС Турции: направили новый военный конвой в Идлиб.

Курды: понесли потери в результате ДТП к западу от Хасаки; задержали 16 гражданских лиц у города Камышлы в провинции Хасака.

Провинция Латакия

Поступили данные о новых столкновениях между правительственными войсками и джихадистами незаконных бандформирований в северной части провинции. Оппозиционный военный источник в сети Telegram (norsfs) заявляет о том, что радикалы якобы уничтожили зенитную установку Сирийской арабской армии (САА) в районе населенного пункта Айн Аль-Газзаль. Тем не менее официального подтверждения данная информация пока не получила. После обстрела исламистов к боевым вылетам в регионе прибегли ВВС Сирии. По сведениям Twitter-канала (Step_Agency), сирийские вертолеты ударили по зонам дислокации боевиков в районе Туркоманских гор. О нанесенном джихадистам уроне на данный момент ничего неизвестно.

Провинция Алеппо

Twitter-канал (MMCSYR) сообщает о взрыве мотоцикла в городе Африн на северо-западе Алеппо. Отмечается, что инцидент произошел в одном из центральных кварталов административного центра кантона. Никаких данных о возможных жертвах среди гражданских лиц пока не поступало. Напомним, территория Африна перешла под контроль протурецких вооруженных формирований в ходе операции «Оливковая ветвь» в марте 2018 года.

Новостной портал Al Manar News сообщает о том, что боевики террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»1, задержали несколько человек из одной семьи в городе Кафр-Хамра к северо-западу от административного центра региона. Местные активисты заявляют о том, что жители попали под арест из-за комментариев в сети Facebook, осуждающих действия исламистов. Напомним, несколько дней назад также стало известно, что джихадисты ужесточили контроль над СМИ на оккупированной территории, в силу чего был введен ряд ограничений в работе информагентств и медиаактивистов.

Провинция Идлиб

Военный источник в сети Twitter (XXVII27_) сообщает о том, что в провинцию прибыл очередной конвой вооруженных сил Турции. Колонна военной техники, сопровождаемая группой турецких солдат, пересекла сирийскую границу в районе пограничного перехода «Кафр-Лясин».

Между тем интернет-портал Masar Press Agency заявляет о новом взрыве в административном центре региона. СВУ детонировало на окраине города, что привело к ранению одной из местных жительниц. Более подробные сведения пока выясняются. По предварительным данным, ответственность а организацию взрыва лежит на членах так называемых спящих ячеек «Исламского государства», однако медиапорталы, связанные с ИГ1, эти предположения пока не подтверждали.

Провинция Хама

В Северной Хаме не прекращаются вооруженные столкновения на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и исламистов. Согласно данным новостного портала Step News Agency, артиллерия правительственных сил обстреляла позиции боевиков в окрестностях города Мурек. Кроме того, под огнем армии Башара Асада оказались места базирования радикалов неподалеку от населенных пунктов Аль-Машик и Аз-Зияра в северо-западной части провинции. Никаких данных о потерях джихадистов в живой силе или военной технике пока не поступало. Напомним, исламисты регулярно провоцируют стычки с САА на данном направлении, обстреливая жилые кварталы городов Мхарде и Скальбия с преимущественно христианским населением.

Провинция Хасака

Информационный портал Orient-News сообщает о том, что курдские вооруженные формирования вновь понесли потери в провинции Хасака. Появилась информация о том, что по меньшей мере пять курдских радикалов скончались в результате дорожно-транспортного происшествия на западе от административного центра региона. Отмечалось, что курды следовали по магистрали, пролегающей между Хасакой и населенным пунктом Ат-Тувайна. При этом четверо из погибших были женщинами и являлись членами Отрядов женской самообороны (YPJ), а один состоял в рядах YPG. Курдские СМИ данные сообщения, однако, пока не подтверждали.

Между тем агентство новостей Al Manar News сообщает о том, что на въезде в город Камышлы на севере провинции были задержаны 16 молодых людей, которых принудительно направят в тренировочные лагеря «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в рамках принудительной мобилизации.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)