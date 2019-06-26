Чаплин призвал законодательно признать, что у эмбрионов есть душа

Права человеческого эмбриона могут быть законодательно закреплены в России, но для этого необходима открытая общественная дискуссия. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил настоятель храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, известный православный спикер отец Всеволод (Чаплин).

Таким образом священник прокомментировал инициативу Московского патриархата, который вынес на общественное обсуждение проект документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», где, в частности, призывается закрепить в законодательстве права человеческого эмбриона.

«Для христианина важнее, чем общественная поддержка, жизнь по заповедям Божиим. Поэтому мы в любом случае должны говорить об абортах как разновидности убийства. Молчание на эту тему будет предательством истины», — заявил собеседник ФАН.

По его мнению, даже если 99,9% людей будут против законодательного закрепления прав зародыша, христианин не может отмалчиваться, он должен свидетельствовать об истине.

«Так христианство всегда побеждало. Там было и в Древнем Риме, где изначально христиане были ничтожным меньшинством, и во многих других случаях», — напомнил священник.

Текст, подготовленный Московской патриархией, весьма хороший, целостный, считает о. Всеволод. Хотя, по его словам, часть православной общественности считает его слишком либеральным.

«Неплохо было бы упомянуть в этом документе, что у человеческого эмбриона уже есть душа. Эта душа не умирает, она вечна. И родитель, и врач, совершивший аборт, встретятся с этой душой в вечности. Я убежден, что врача, который совершил аборт из корыстных целей, нужно надолго отлучать от причастия, и отпевать его можно только если он совершит длительное покаяние», — убежден православный спикер.

Конечно, сейчас вокруг этой темы поднимется определенный хайп, будут говорить, что это все ужасно, предположил о. Всеволод.

«Такие настроения у людей формируются очень небольшой группой людей, заинтересованных в сокращении населения Земли. Это представители глобальной элиты, пропагандирующие аборты, контрацепцию, разрушение семьи и т. д. Они делают все для того, чтобы снизить рождаемость в мире, при этом сами нередко отличаются плодовитостью и крепкой семейственностью, как например, Ротшильды и Рокфеллеры», — отметил собеседник ФАН.

По его мнению, даже если документ Московского патриархата столкнется с волной критики, как правило не обоснованной, а эмоциональной, нельзя допустить, чтобы он стал более либеральным. Наоборот, стоит какие-то его положения усилить, сделать строже, считает священник.

«Я думаю, что ничего невозможного в том, чтобы законодательно закрепить права эмбриона, нет. Только нужно обеспечить по-настоящему открытую общественную дискуссию», — считает настоятель храма святого Феодора Студита у Никитских ворот.

В России, в Декларации о правах ребенка, упоминается, что еще до рождения дети имеют права. В частности, наказанию подлежит насилие над женщиной, приведшее к выкидышу.

«Надо рассказывать людям, что на определенном уровне развития эмбрион многое уже чувствует и понимает. Конечно, кому-то эта тема покажется неприятной. Но замалчивать ее нельзя», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее стало известно, что Московский патриархат вынес на общественное обсуждение проект документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия». Православная церковь настаивает на том, чтобы законодательно были запрещены научные эксперименты с эмбрионами и их замораживание.

«Тот факт, что для тысяч эмбрионов возможность развития и жизни заменяется экспериментами и смертью, подрывает достоинство человека и нарушает право на жизнь», — говорится в документе.

Церковь также призывает государство гарантировать право медицинских работников на отказ от совершения аборта по соображениям христианской совести. По мнению представителей Церкви, аборт — это всегда убийство, поэтому невозможно говорить о «праве на аборт», то есть «праве на убийство» — за исключением тех случаев (как, например, внематочная беременность), когда спасти плод невозможно.

Все желающие могут высказать свои соображения по поводу документа, подготовленного Московской патриархией, до 30 сентября.