Минобороны обещает ответить на информационные атаки против руководства ВС РФ

Москва, 28 июня. Необходимо адекватно оценить исходящие от информационных атак

угрозы. Об этом заявил в среду первый заместитель министра обороны РФ Руслан

Цаликов на полях форума «Армия-2019».

Он напомнил, что помощник президента США Джон Болтон ранее обвинил администрацию Барака Обамы в в пассивности и бездействии в этой сфере. По мнению политика, правительство Трампа ведет себя совсем иначе: оно переломило эту ситуацию и начала активно вести

наступательные операции в киберпространстве. Цаликов пояснил, что эти операции затрагивают как область воздействия на сознание и психологию человека, так и техногенную сферу.

Замминистра подчеркнул, что кибервойска США получили право атаковать и соцсети, и энергетические системы, не имея при этом санкции американского президента. В связи с этим Цаликов предупредил, что сейчас от ученых, военных и журналистов РФ зависит, как страна ответит на стоящие перед обществом вызовы и угрозы.

«Ведь правильное диагностирование — есть первый шаг к излечению», — подчеркнул он.

При этом Цаликов подчеркнул, что он совершенно не имеет ввиду развязывание кибервойны.