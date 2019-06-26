Минобороны РФ организовало работу в Сирии более 1000 зарубежных журналистов

Москва, 26 июня. Министерство обороны России организовало работу в Сирии более 1000 иностранных журналистов, заявил руководитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на форуме «Армия-2019».

На круглом столе форума, посвященном актуальным вопросам информационного противодействия, Конашенков отметил, что с 2015 года военное ведомство России организовало работу в Сирии более 2000 представителей СМИ.

«Причем свыше 1000 из них — это иностранные журналисты из более 30 стран мира», — уточнил представитель Минобороны России.

Он добавил, что, по признанию самих журналистов и коллег в зарубежных военных ведомствах, в настоящее время ни одна армия мира не освещает повседневную деятельность и боевое применение своих подразделений так открыто, как ВС РФ.

«И никто не организует работу с представителями национальных и иностранных СМИ в условиях боевых действий так, как это делает Минобороны России», — подчеркнул Конашенков.

Министерство обороны приглашает журналистов на все крупные мероприятия боевой подготовки, коллегиальные и конгрессно-выставочные мероприятия, а также проводит пресс-туры в регионы страны.

Накануне ВКС РФ в Сирии нанесли удар по одному из ключевых опорных пунктов боевиков из группировки «Джейш Аль-Изза» в окрестностях города Аль-Латамина. Во время проведения антитеррористической операции были ликвидированы 11 исламистов, многие из которых — высокопоставленные главари бандформирования. Об этом сообщил в своем канале в Telegram военный корреспондент Олег Блохин.