Навальный греется под солнцем Флоренции, пока его подопечные мухлюют с подписями на выборы  

Москва, 26 июня. Блогер Алексей Навальный вновь уехал отдыхать с семьей в Италию, оставив своих подопечных из Москвы и Петербурга собирать подписи для регистрации кандидатов на муниципальных выборах.

Очевидно, Навальному полюбились итальянские пейзажи. Еще не успел сойти загар с прошлой поездки в Италию, как глава так называемого Фонда борьбы с коррупцией снова укатил в Италию. На этот раз в блогер-путешественник решил посетить колыбель Возрождения – Флоренцию.

Погреться под жарким тосканским солнцем Навальный решил вместе со своей семьей, о чем поспешил рассказать своим подписчикам в Instagram. При этом блогер указал в местоположении город Стерлитамак. Подписчики не оценили «юмор» основателя ФБК, а скорее сочли это издевкой.

Стоит отметить, что отдых во Флоренции в самый разгар туристического сезона – удовольствие не из дешевых. Самые скромные апартаменты во Флоренции на двоих обойдутся в 100 евро в сутки, однако Навальный не привык жить в «скромных» условиях и предпочитает отдыхать на роскошных виллах. У подписчиков Навального возник логичный вопрос, откуда же у «главного борца с коррупцией» деньги на отдых. Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, 19 июня блогер вывел со своего счета шесть биткоинов. В это время Навальный отдыхал в итальянском Римини.

Между тем пока Навальный вместе с семьей мотает выведенные деньги в Италии, его подопечные стараются наскрести подписи для участия в муниципальных выборах. Но дела у них идут плохо. В Москве «соратники» Навального едва преодолели порог в 50% нужных подписей, а время уже поджимает. Из пятерки поклонников Навального — Ильи Яшина, Любови Соболь, Константина Янкаускаса, Ивана Жданова и Владимира Милова – лишь двое смогли собрать половину подписей. Свои неудачи кандидаты в Мосгордуму списывают на жаркое лето, дачников и «сложный» округ. Как ранее отметил журналист Антон Красовский, истории Соболь о 500 подписях в день выглядят сомнительно, поэтому скорее всего «юрист» ФБК ждет, пока подписи ей «нарисуют».

В Петербурге замглавы штаба Ольга Гусева пошла на крайние меры и вбросила душещипательную историю о «раздавленных» котиках. Она заявила, что якобы в одном из дворов Красногвардейского района тяжелая спецтехника снесла домик для бездомных кошек якобы вместе с находящимися внутри животными. При этом виновным Гусева назначила Смольный. Однако фейк развалился на глазах: коты оказались живы и ждут новых домиков.

Возможно, Навальный по правилам хорошего «лидера» мог бы приободрить своих соратников, принять участие в сборе подписей. Но, судя по всему, Италия слишком сильно запала в душу блогеру.