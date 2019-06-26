Вышинский ответил на предложение стать депутатом Рады

Киев, 26 июня. Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, который в настоящее время находится в киевском СИЗО по подозрению в госизмене, отказался принимать участие в досрочных парламентских выборах. Об этом сообщил адвокат журналиста Андрей Долманский, который опубликовал в Facebook написанное от руки заявление Вышинского.

По словам редактора РИА Новости Украина, сразу несколько партий предложили включить его в свои списки для участия в выборах. Тем не менее, Вышинский считает, что он был и остается журналистом, поэтому не собирается начинать политическую карьеру.

«Я был и остаюсь журналистом и уверен, что мне удастся доказать всю нелепость и абсурдность обвинений, которые были выдвинуты против меня по команде из администрации бывшего президента Порошенко», — говорится в его заявлении.

Журналист предположил, что теперь, когда Порошенко ушел в отставку, его администрация не будет оказывать давления на суд, и скандальный процесс закончится оправдательным приговором.

Напомним, что редактора РИА Новости Украина задержали 15 мая 2018 года. Его обвиняют в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского на два месяца.

Сам журналист все обвинения отрицает. При этом он выступает против совершения обмена на украинских граждан, задержанных в России. Он настаивает на том, чтобы с него были сняты все обвинения. По словам Вышинского, его дело является политически мотивированным и позорит Украину на весь мир. Сегодня данный процесс активно обсуждают и в Европарламенте, и в ОБСЕ. Журналист подчеркнул, что Киеву политически выгодно держать его тюрьме, чтобы шантажировать возможным обменом.