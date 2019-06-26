Путин проведет короткую встречу с Жан-Клодом Юнкером в Японии

Москва, 26 июня. Президент России Владимир Путин проведет короткую встречу с главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в ходе визита в Японию. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

В ходе переговоров Путин и Юнкер обсудят нынешнее состояние взаимоотношений между Россией и Евросоюзом, а также актуальные вопросы международной повестки дня. Кроме того, президент России и глава Еврокомиссии обсудят сотрудничество в экономической сфере.

Стоит отметить, что с 2014 года Путин и Юнкер провели пять неформальных встреч. Последние переговоры состоялись в июле 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге.

Напомним, президент России Владимир Путин примет участие в саммите G20, который будет проходить с 28 по 29 июня в японском городе Осака. В ходе визита в Японию глава государства встретится с президентами Египта, Франции, Турции, Южной Кореи, а также премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Кроме того, в рамках саммита G20 состоятся переговоры Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. По предварительным данным, лидеры России и США планируют обсудить ситуацию в Иране, Венесуэле и на Украине. Также главы государств намерены обсудить контроль над вооружениями и улучшение отношений между РФ и США.

Встреча Путина и Трампа состоится 28 июня на полях саммита G20 в Осаке. Лидеры двух стрна проведут встречу после завершения первого заседания саммита, которое будет проходить в формате рабочего обеда.