Сирия станет центральной темой обсуждения международной повестки на встрече Путина и Эрдогана

Москва, 26 июня. Сирия станет центральной темой обсуждения международной повестки на встрече президента России Владимира Путина и главы Турции Тайипа Эрдогана на саммите G20, заявили в пресс-службе президента РФ.

Встреча Путина и Эрдогана в рамках G20 запланирована на 29 июня. Президенты обсудят как двустороннюю, так и международную повестки дня.

«Особое место в двустороннем сотрудничестве стратегические совместные проекты в сфере энергетики — строительство первой в Турции атомной электростанции «Аккую» и газопровода «Турецкий поток», — констатировали в Кремле. — Их реализация продвигается успешно, в соответствии с имеющимися договоренностями и согласованными рабочими графиками».

Однако центральным вопросом переговоров президентов Турции и России будет ситуация в Сирии. Страны активно взаимодействуют в рамках Астанинского процесса, содействуют запуску межсирийского политического диалога на основе резолюции Совбеза ООН.

«Приоритетным направлением сотрудничества являются также совместные усилия по борьбе с террористическими группировками и нормализации обстановки в провинции Идлиб», — говорится в сообщении пресс-службы президента России.

Также 29 июня Путин встретится в Осаке с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. В пресс-службе российского лидера подчеркнули, что дружеские отношения Москвы и Эр-Рияда являются важным фактором безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.