Сирия станет центральной темой обсуждения международной повестки на встрече Путина и Эрдогана
Москва, 26 июня. Сирия станет центральной темой обсуждения международной повестки на встрече президента России Владимира Путина и главы Турции Тайипа Эрдогана на саммите G20, заявили в пресс-службе президента РФ.
Встреча Путина и Эрдогана в рамках G20 запланирована на 29 июня. Президенты обсудят как двустороннюю, так и международную повестки дня.
«Особое место в двустороннем сотрудничестве стратегические совместные проекты в сфере энергетики — строительство первой в Турции атомной электростанции «Аккую» и газопровода «Турецкий поток», — констатировали в Кремле. — Их реализация продвигается успешно, в соответствии с имеющимися договоренностями и согласованными рабочими графиками».
Однако центральным вопросом переговоров президентов Турции и России будет ситуация в Сирии. Страны активно взаимодействуют в рамках Астанинского процесса, содействуют запуску межсирийского политического диалога на основе резолюции Совбеза ООН.
«Приоритетным направлением сотрудничества являются также совместные усилия по борьбе с террористическими группировками и нормализации обстановки в провинции Идлиб», — говорится в сообщении пресс-службы президента России.
Также 29 июня Путин встретится в Осаке с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. В пресс-службе российского лидера подчеркнули, что дружеские отношения Москвы и Эр-Рияда являются важным фактором безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
«Россия и Саудовская Аравия солидарно выступают за урегулирование существующих в этом регионе кризисных ситуаций политическими методами, на основе широкого национального диалога, в соответствии с международным правом и уставом ООН», — подчеркнули в пресс-службе президента.