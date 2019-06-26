На Байкале упростят строительство школ и детских садов

Госдума приняла в первом чтении проект об упрощении строительства соцобъектов на Байкале. Автором поправок выступило правительство РФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Законопроектом предложено от государственной экологической экспертизы освободить объекты социальной инфраструктуры, которые находятся вне особоохраняемых природных территорий, вне центральной экологической зоны», — рассказал об инициативе глава профильного комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Член фракции «Единая Россия» напомнил, что Байкальская природная территория состоит из трех зон и граница центральной находится на расстоянии примерно 70 км. Запрет на строительство в ее пределах без экспертизы сохранится при принятии соответствующего закона, добавил депутат.

«При этом в трех прилегающих к Байкалу субъектах Российской Федерации проживает 4,5 млн человек — это огромная цифра, люди нуждаются в объектах социальной инфраструктуры», — рассказал парламентарий.

Он также привел пример, подтверждающий неэффективность действующих норм.

«Забайкальский край — 200 км от озера Байкал. Сейчас, чтобы там построить школу, детский сад или ФАП, надо проходить государственную экологическую экспертизу в Москве. Она стоит около 1,5 млн рублей и сама по себе идет три месяца, затягивая все последующие процедуры. Из-за этого регионы не успевают освоить федеральные средства, выделенные на строительство детских садиков и школ», — отметил депутат.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Иван Валентик обратил внимание, что перечень объектов, на которые будет распространяться при принятии закон, уже подготовлен.