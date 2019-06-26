В Кремле назвали темы переговоров Путина и Трампа на полях саммита G20 в Осаке

Москва, 26 июня. Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп обсудят на саммите G20 ситуацию в Сирии и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявили в пресс-службе президента РФ.

Встреча Путина и Трампа в Осаке состоится 28 июня. В Кремле напомнили, что Москва неоднократно выступала за налаживание отношений между странами. Аналогичной точки зрения придерживается и американский президент, стремящийся, по его словам, к «нормальному диалогу с Россией».

2 августа вступает в силу решение США выйти из ДРСМД, что вызывает озабоченность российской стороны. В Москве отметили, что «неясным остается будущее Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений».

Путин и Трамп обсудят на G20 эти и другие актуальные темы международной повестки.

«[Путин и Трамп] обсудят ситуацию в Сирии, на Корейском полуострове и Украине, — говорится в сообщении пресс-службы президента РФ. — Переговорят о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе и выходе США из СВПД. Могут быть затронуты перспективы экономического взаимодействия».

Несмотря на кризис в отношениях стран, товарооборот между РФ и США в последние годы растет. Однако, как подчеркнули в Кремле, абсолютные цифры остаются незначительными.

«Интерес российских и американских деловых кругов к развитию вновь подтвердил Петербургский международный экономический форум, на котором делегация бизнеса из США традиционно была одной из самых многочисленных (более 500 человек)», — рассказали в пресс-службе президента России.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, заявил, что встреча Путина и Трампа рассчитана примерно на час. Переговоры пройдут в зале, выбранном американской стороной.