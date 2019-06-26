Масштабный пожар сжег крышу колледжа в Сыктывкаре. ФАН-ТВ

Сегодня днем поступила информация о возгорании на кровле Государственного профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский индустриальный Колледж», которое находится на улице Катаева. Предположительно, возгорание возникло в мастерских. На место пожара сразу же прибыли спецслужбы. Уже в 15:05 было объявлено о ликвидации открытого горения.

Всего для ликвидации последствий возгорания привлечены силы и средства РСЧС в количестве 50 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 28 человек и 10 единиц техники. К счастью, погибших и пострадавших нет, сейчас выясняются причины возгорания.