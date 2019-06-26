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Ушаков анонсировал подписание коммерческих соглашений между РФ и Японией

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Ушаков анонсировал подписание коммерческих соглашений между РФ и Японией

Москва, 26 июня. Россия и Япония намерены подписать ряд документов по итогам переговоров глав двух стран Владимира Путина и Синдзо Абэ в Осаке 29 июня. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, стороны планируют подписать «очень интересные коммерческие соглашения». Ушаков заметил, что в настоящее время документы находятся на этапе согласования.

«Они (документы. — Прим. ФАН) сейчас согласовываются, но будут некоторые интересные, в том числе весьма интересные коммерческие соглашения», — подчеркнул он.

Напомним, переговоры Путина и Абэ пройдут во время визита главы российского государства на саммит G20, который пройдет в городе Осака в Японии 28-29 июня. У Путина запланированы отдельные двусторонние встречи с главами ряда государств.

Ранее российский лидер рассказал о своих ожиданиях от предстоящей встречи с премьером Японии на полях саммита G20. Путин подчеркнул, что Абэ тоже заинтересован в нормализации отношений и заключении мирного договора.

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Автор: Ксения Пудовкина
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