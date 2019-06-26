Путин посетит закрытие Европейских игр в Минске

Москва, 26 июня. Президент РФ Владимир Путин посетит церемонию закрытия II Европейских игр в Минске, об этом сообщили в Кремле.

Накануне, 25 июня, Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Белорусский лидер пригласил Путина принять участие в закрытии Евроигр. В пресс-службе президента Белоруссии добавили, что Путин и Лукашенко в рамках визита российского президента в Минск обсудят вопросы двустороннего сотрудничества. Президент России, как указывается в сообщении, положительно ответил на предложение коллеги.

На открытии Европейских игр российскую делегацию представлял премьер-министр Дмитрий Медведев. Лукашенко и Медведев провели переговоры, в рамках которых обсудили вопросы интеграции и взаимоотношения двух стран.

Вторые Евроигры проходят в Минске с 21 по 30 июня. Участие в соревнованиях принимают спортсмены из 50 стран, которые разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.