Экспедиция Минобороны и поисковиков обнаружила артефакты времен войны

В первой половине июня Северный флот, Русское географическое общество и Поисковое движение России организовали совместную экспедицию в Кандалакшском районе Мурманской области. Участниками экспедиции было обнаружено и вывезено немало артефактов времен Великой Отечественной войны.

Руководитель исполкома общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской, возглавлявший поисковые работы от РГО, поблагодарил командование Северного флота за подготовку и оборудование лагеря, а также техническое оснащение экспедиции.

Он рассказал Федеральному агентству новостей, как проходила эта и другие поисковые экспедиции

«В одиночку тут не справиться»

— Артем Валерьевич, вы человек с достаточно необычной биографией. Закончили Московскую высшую школу милиции, успели послужить на границе и в уголовном розыске. Вместе с тем в вашем активе — работа на таких должностях, как замдиректора Экспедиционного центра Русского географического общества и заместитель исполнительного директора Поискового движения России. Плюс к этому, вы еще и руководитель многолетней комплексной экспедиции «Гогланд» на внешние острова Финского залива. Так как вас можно отрекомендовать нашим читателям? Артем Хуторской — это кто?

— Неравнодушный человек.

— На мой взгляд, весьма почетная должность.

— Да, это довольно почетная в наше время должность. Сидеть ровно на стуле, конечно, можно… Но очень не хочется. Когда есть значимая поддержка от власти, от министерства обороны — грех не заниматься поисковыми экспедициями и проектами по тематике «Бессмертного полка».

— Если не секрет, как вы оказались руководителем исполкома «Бессмертного полка»?

— Волею случая. Сказать, что это стало для меня неожиданностью, это ничего не сказать. Инициативная группа граждан, основываясь на моем участии в поисковом движении, решила предложить мою кандидатуру для избрания в исполком.

— В итоге вас избрали. Единогласно?

— Нет, но с подавляющим перевесом голосов.

— То есть теперь вы прекрасно совмещаете работу в «Бессмертном полку» с поисковой работой?

— Слово «прекрасно» я бы тут поставил под вопрос, но по сути — да. Став руководителем исполкома общественного движения «Бессмертный полк России», я остался поисковиком. Ну, а как иначе? Не могу же я 365 дней в году сидеть где-нибудь в офисе при галстуке и костюме — это не мое. Тем более с таким коллективом, как у меня.

Это совершенно замечательные ребята, которые не только образовали поисковую группу РГО, но и стали участниками московского регионального отделения «Бессмертного полка». То есть и в поиске, и в каких-то административных моментах, связанных с проектами «Бессмертного полка», мы идем по жизни вместе.

— Потому что вы — друзья?

— Потому что друзья, потому что в одиночку тут не справиться.

Во избежание международных конфликтов…

— Давайте поговорим о поисковой работе. Полевой сезон у вас круглогодичный?

— За редким исключением — нет.

— Что попадает в эти исключения?

— Зимние экспедиции, как правило, на места падения самолетов в болота. Бывает так, что летом к обломкам не подобраться. Зимой же делаем во льду майну, опускаем водолазов и проводим исследования. Впрочем, последние две наши зимние экспедиции, можно сказать, оказались безрезультатными. К счастью.

— Почему «к счастью»?

— Потому что останки летчиков среди обломков машин не были обнаружены. Значит, скорее всего, люди спаслись. За исключением зимних экспедиций, обычно полевой сезон у нас продолжается с начала мая по конец октября.

— Кто финансирует ваши экспедиции?

— Всегда по-разному. Первое время это были гранты РГО. Пару раз мы все организовывали и делали исключительно за свой счет. Несколько лет спонсорами наших проектов была «ФСК Единой энергетической системы». В крайний раз нас профинансировало вообще частное лицо. Этот благотворитель дал деньги на реставрацию маяков и маячных домиков на внешних островах Финского залива.

— Последняя экспедиция с вашим участием проводилась в Кандалакшском районе Мурманской области…

— Помимо моей команды в ней принимал участие также Северный флот и поисковики из мурманского регионального отделения Поискового движения России. Причем мурманчане были матерыми ребятами — отличные специалисты, настоящие поисковые «волки». Мы отлично вместе отработали.

— Поисковики трудились на Северах, что называется, по своему профилю. Чем же занимались в экспедиции представители Северного флота?

— Северный флот являлся организатором экспедиции, в которую мы были приглашены как гости. Понимаете, в чем дело. Флот может все организовать и обеспечить чем угодно — от самолетов до подводных лодок, но…

— Но?

— Но у флота и, в частности, у 80-й арктической отдельной мотострелковой бригады из Алакуртии, с которой мы работали, нет своих специалистов-поисковиков. Это и предопределило наше участие в экспедиции.

Поисковики занимались исследованием секторов и квадратов вероятного нахождения объектов времен Великой Отечественной, а военнослужащие отвечали за обеспечение этой работы. Причем, как с бытовой точки зрения, так и с точки зрения решения проблем нашего нахождения на линии госграницы.

— Вы работали на границе с Финляндией?

— Да. Был момент, когда мы исследовали место взрыва немецкого танка возле болота. За болотом фактически находилась финская территория, так что нас проинструктировали. Мол, во избежание международных конфликтов за болото не забирайтесь!

— Финны не проявляли интерес к вашим работам?

— Нет. Мы же в нейтральную зону не забирались, да и вообще не особо афишировали свое присутствие. Опять же, мест для поиска по нашу сторону границы нам хватало, что называется, с головой. Там же колоссальная территория. Достаточно сказать, что в день на грузовике до места поиска мы наматывали до 15 км. Это были нетронутые человеком места, настоящие дебри.

— Надо полагать, данное обстоятельство и гарантировало большое количество находок? За исключением пограничников, в том «медвежьем углу» вы же оказались чуть ли не первыми посетителями после 1950—1960 годов.

— Это же была погранзона. Если бы не это обстоятельство, то все давно было бы сдано на металлолом. А так находок действительно оказалось какое-то неимоверное количество.

Мы обнаружили и вывезли в базовый лагерь четыре гусеницы и фрагменты двух подбитых летом 1941 года советских танков БТ-7, фрагменты легкого немецкого танка Panzerkampfwagen II, фрагменты резиновых гусениц от французского тягача, передок 45-мм советской пушки с сохранившейся маркировочной табличкой, а также элементы экипировки, снаряжения, оружия и боеприпасов. Много было находок, очень много. Всего не перечислишь.

«Энигма», пулеметчик и «Гогланд»

— Каждая находка — это настоящая «машина времени». Иная способна существенно дополнить или скорректировать научные труды по Великой Отечественной. Так что мало найти, нужно найденное еще сохранить и изучить. Куда отправились ваши северные находки?

— Сто процентов крупного железа ушли в музей военно-воздушных сил Северного флота.

— Вы считали, сколько у вас уже экспедиций за спиной?

— Сколько всего было экспедиций в среднюю полосу России, сказать не готов. Но, например, только в Калужскую область за последние 30 лет было порядка 50 экспедиций. На том же острове Большой Тютерс в Финском заливе я был раз 12…

— За время вашей поисковой деятельности имеется ли какая-то находка, которая вам запомнилась больше всего?

— Есть, конечно, но не одна. Есть находка, которая запомнилась своей уникальностью, а есть та, что дорога как память. Первая — это, наверное, кусок взорванной немецкой переносной шифровальной машины «Энигма». Ее обнаружил на своем чердаке наш друг — бывший военный летчик, проживающий на Балтийской косе. Честно говоря, не слышал, чтобы кто-нибудь еще находил у нас после войны «Энигму». Думаю, если бы я принес это похожее на пишущую машинку устройство в каком-нибудь 1942-м, то сразу получил бы Героя Советского Союза…

— Ну, а вторая находка? Та, что дорога как память?

— Это кусок ткани гимнастерки, на котором висел знак «Отличный пулеметчик». Мы нашли его в Калужской области на месте очень тяжелого боя, где в окружении под перекрестным огнем погибало наше подразделение. Судя по всему, владелец знака понял, что плена ему не избежать. Немцы, как правило, наших снайперов и пулеметчиков не щадили… Поэтому боец решил скрыть свою специальность — в последний момент сорвал знак вместе с куском ткани и отбросил его подальше.

— В прошлом году вы не без помощи министерства обороны РФ провели уже шестую по счету комплексную экспедицию «Гогланд» на внешние острова Финского залива. Надо полагать, что за прошедшие годы работы на том же Большом Тютерсе вы накопили уникальный архив данных о ходе боевых действий на островах. Можно ли надеяться, что вы опубликуете этот архив в полном объеме?

— Нет, в полном объеме я им делиться не буду. Объясню, почему. К сожалению, с Большого Тютерса год назад был снят режим пограничной зоны. Теперь я очень беспокоюсь, что на остров протопчут тропинку «черные следопыты», мародеры и вандалы, которые начнут несанкционированные раскопки и будут гробить местную природу. Не из жадности не хочу делиться накопленным архивом, а из предосторожности.

— В этом году седьмая экспедиция «Гогланд» состоится?

— Разумеется. Планируем во второй половине лета работу как на самом острове Гогланд, так и на Большом Тютерсе. Плюс к этому ждем в гости отряды юнармейцев.

— В Кронштадте сейчас создается филиал военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот». Находки «Гогланда» появятся в его экспозиции?

— Обязательно. Но ни одна находка, ни одна единица техники не отправятся в Кронштадт, пока там для них не будут готовы соответствующим образом оборудованные выставочные площади. Костьми лягу, но ставить экспонаты просто на улицу, под открытое небо, не позволю.

Урна с непростой судьбой

— Многие поисковики коллекционируют какие-то предметы, связанные с историей Великой Отечественной войны. Как у вас с этим, есть похожее хобби?

— Я коллекционирую укупорки, ящики.

— Ящики?!

— Военную тару. Больше 250 единиц из моей коллекции: от коробочек для гранатных запалов и до бочек для топлива — находятся на ответственном хранении в музее техники Вадима Задорожного. Если бывали там, то, может быть, помните стоящую у стены мусорную урну с надписью «Кенигсберг», в которую сложены немецкие карабины?

— Да, помню такую.

— Эта урна с непростой судьбой. Она пережила крушение Третьего рейха, чтобы уже в наше время попасть из Калининградской области в московский музей.

— Порой жалеешь, что урны не умеют говорить.

— Согласен!