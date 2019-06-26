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«Силы Тигра» Сухейля Аль-Хасана отбили атаку «Ан-Нусры»* на северо-западе Сирии

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«Силы Тигра»

Несмотря на режим прекращения огня, террористические группировки, присягнувшие на верность «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ), продолжают предпринимать отчаянные атаки на севере провинции Хама. Очередное наступление бандгрупп остановили отряды «Силы Тигра» под руководством бригадного генерала Сухейля Аль-Хасана, передает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии.

На севере Хамы сохраняется высокий уровень террористической угрозы из-за регулярных провокаций со стороны исламистов. Члены незаконных вооруженных бандгрупп, присягнувших на верность сирийскому крылу «Аль-Каиды»1 (деятельность запрещена в РФ), пытаются прорвать линию обороны Сирийской арабской армии (САА).

Джихадисты атаковали опорный пункт правительственных войск САР в окрестностях поселения Маан. Бандформирования выдвинулись из предместий Хан-Шейхуна на 11 военных пикапах, оснащенных зенитными установками и пулеметами.

«Силы Тигра» Сухейля Аль-Хасана отбили атаку «Ан-Нусры»* на северо-западе Сирии

По предварительным данным, в нападении участвовало несколько отрядов общей численностью до порядка 80 террористов, имеющих, в частности, тяжелые вооружения, среди которых — крупнокалиберные минометы и реактивные системы залпового огня.

Превосходящим в численности силам исламистских радикалов противостояли спецотряды «Силы Тигра» под командованием бригадного генерала Сухейля Аль-Хасана. Ожесточенная перестрелка шла несколько часов, после чего террористам пришлось в спешке возвращаться на исходные позиции. Отступая, радикалы бросали раненых и тела уничтоженных боевиков.

В общей сложности бойцы элитного подразделения САА ликвидировали не менее 35 исламистов и восемь их пикапов.

Террористическое объединение «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжает постоянно нарушать режим тишины, открывая огонь по позициям армии САР преимущественно на севере Хамы, в горной местности Латакии и на западе Алеппо, а также по мирным кварталам этих провинций. Обострение террористической опасности вынуждает правительственные силы предпринимать ответные меры. В первую очередь — чтобы предотвратить гибель гражданских лиц.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Автор: Федеральное агентство новостей (ФАН)
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