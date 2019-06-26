Технополис «Эра» представил на форуме «Армия-2019» устройство противодействия кибератакам

Москва, 26 июня. Военный технополис «Эра» представил на военно-техническом форуме «Армия-2019» новую разработку научных рот: устройство, которое маскирует пункт передачи данных и препятствует DoS-атакам.

Как рассказали Федеральному агентству новостей представители технополиса, технологическая новинка в сфере информационной безопасности создает множество дополнительных IP-адресов и запутывает хакеров.

«Сегодня в киберпространство перешло очень много важной информации, и проблема в том, что все узлы, которые формируют эти потоки, иностранные, — объясняет собеседник ФАН. — Маршрутизатор легко обнаружить и вскрыть узел проходящего трафика. Наше устройство позволяет управлять структурой шлюзов: мы создаем дополнительные адреса, запутываем схему узлов и сбиваем с толку организаторов DoS-атак. Хакер атакует один узел, тот исчезает, тут же появляется другой, информация постоянно меняется и невозможно понять, с какого узла на какой переходят данные».