Авиакомпаниям предложили ужесточить правила посадки в самолет из-за дебоширов

Москва, 26 июня. Авиакомпаниям стоит ужесточить правила пропуска в самолеты, чтобы избежать инцидентов с пьяными пассажирами. С таким предложением выступил начальник управления на транспорте МВД России по ЦФО генерал-лейтенанта полиции Олег Калинкин.

«Считаю, что здесь авиакомпании должны ужесточить правила посадки на борт лиц в состоянии алкогольного опьянения, и донести эти правила до пассажиров, чтобы никто ни на кого не обижался», — отметил он.

Калинкин подчеркнул, что проблемы с авиадебоширами возникают не редко, однако посадить в каждый самолет сотрудника полиции не получится — слишком много рейсов. Поэтому экипажу воздушного судна приходится самостоятельно решать эту проблему. Для этого бортпроводники проходят специальный инструктаж. Кроме того, за скандал на борту самолета предусмотрена уголовная ответственность, передает НСН.

Только накануне в ростовском аэропорту «Платов» с рейса сняли двух москвичей за нецензурную брань и агрессию. В отношении мужчин возбуждено дело по статье «Хулиганство».

Проблема пьяных и агрессивных пассажиров касается не только воздушного транспорта. Летом прошлого года Минтранс России обсудил с РЖД введение черного списка дебоширов, которым будет запрещена продажа билетов на поезд. Идею ввести такие списки для Российских железных дорог ранее высказал ранее президент РФ Владимир Путин. В то же время глава государства отметил, что ограничения не должны касаться тех регионов, где отсутствует альтернатива поездам.