Ушаков допустил, что Путин и Эрдоган обсудят на G20 поставки С-400

Москва, 26 июня. Президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Эрдоган могут обсудить на саммите G20 поставки российских комплексов С-400, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Ушаков допустил, что лидеры России и Турции могут обсудить на саммите в Осаке поставки С-400. Он напомнил, что встреча Путина и Эрдогана запланирована на 29 июня.

«В России высоко ценят настрой турецкого руководства на выполнение этого контракта [о поставках С-400], невзирая на беспрецедентное давление США, требующих его пересмотра», — заметил помощник российского президента.

Он также констатировал, что поставки комплексов Турции состоятся в июле.

«Там примерно картина ясная [с этим контрактом] как нам, так и туркам», — подчеркнул Ушаков.

Напомним, решение Турции закупить российские ЗРК вызвало возмущение в США. В Вашингтоне подчеркнули, что такие шаги недопустимы для страны — члена Североатлантического альянса.

Однако в министерстве иностранных дел Турции заявили, что российские С-400 будут использоваться независимо от систем НАТО. Следовательно, закупка Турцией С-400 не сможет нанести ущерба американским истребителям F-35, а также не будет раскрывать связанную с ними чувствительную информацию.

В начале июня Эрдоган подтвердил, что Анкара не собирается отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.