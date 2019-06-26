Экс-депутат Рады назвал «позором» решение Зеленского по новому «постпреду» в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим «постоянным представителем в Автономной Республике Крым» Антона Кориневича, замдиректора Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко назвал это решение «позором».

Антон Кориневич стал третьим «наместником» украинского президента в Крыму после того, как полуостров воссоединился с Россией по итогам всенародного референдума 16 марта 2014 года. Сначала переехавшее в Херсон «представительство президента Украины в Крыму» возглавляла Наталья Попович, затем — Борис Бабин.

«Очень жаль, что Владимир Зеленский, на которого уставший от войны украинский народ возлагал большие надежды, продолжает политику своего предшественника — кровавого Петра Порошенко. Политику, которая диктуется из США. Назначив очередного постпреда в Крыму, который, напомню, Киев потерял из-за своей политики, Зеленский отворачивает от себя народ. Потому что он не только не признает ошибок бывшего братоубийственного режима, он продолжает совершать эти ошибки», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей бывший украинский парламентарий Алексей Журавко, проработавший в V-VI созывах Рады.

По мнению политика, существование в Херсоне такого института, как постоянное представительство президента Украины в Крыму, — это способ обогащения тамошних чиновников за счет украинских налогоплательщиков.