Ушаков рассказал, сколько продлится встреча Путина и Трампа в Осаке
0 Оставить комментарий
Москва, 26 июня. Встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США ДональдаТрампа на полях саммита G20 в японской Осаке запланирована на 28 июня, заявил журналистам помощник главы РФ Юрий Ушаков.
Ушаков уточнил, что встреча рассчитана примерно на час, она пройдет в зале, выбранном американской стороной. На повестку планируется вынести вопросы в в сфере обеспечения безопасности, иранскую проблему, конфликты в Сирии, на Украине, в Венесуэле, ситуацию в Афганистане.
«Многое будет зависеть от того, как лидеры построят беседу», —уточнил он.
Кроме того, Ушаков рассказал, что на встрече лидеров двух стран будут присутствовать члены делегаций.
«Будет четыре-пять сопровождающих с обеих сторон, список пока раскрывать не будут», — заключил он.
infox - new