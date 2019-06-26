Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Ушаков рассказал, сколько продлится встреча Путина и Трампа в Осаке

48
0 Оставить комментарий

Ушаков рассказал, сколько продлится встреча Путина и Трампа в Осаке

Москва, 26 июня. Встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США ДональдаТрампа на полях саммита G20 в японской Осаке запланирована на 28 июня, заявил журналистам помощник главы РФ Юрий Ушаков.

Ушаков уточнил, что встреча рассчитана примерно на час, она пройдет в зале, выбранном американской стороной. На повестку планируется вынести вопросы в в сфере обеспечения безопасности, иранскую проблему, конфликты в Сирии, на Украине, в Венесуэле, ситуацию в Афганистане.

«Многое будет зависеть от того, как лидеры построят беседу», —уточнил он.

Кроме того, Ушаков рассказал, что на встрече лидеров двух стран будут присутствовать члены делегаций.

«Будет четыре-пять сопровождающих с обеих сторон, список пока раскрывать не будут», — заключил он.

infox - new
Автор: Игорь Федоров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров