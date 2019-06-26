Ушаков рассказал, сколько продлится встреча Путина и Трампа в Осаке

Москва, 26 июня. Встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США ДональдаТрампа на полях саммита G20 в японской Осаке запланирована на 28 июня, заявил журналистам помощник главы РФ Юрий Ушаков.

Ушаков уточнил, что встреча рассчитана примерно на час, она пройдет в зале, выбранном американской стороной. На повестку планируется вынести вопросы в в сфере обеспечения безопасности, иранскую проблему, конфликты в Сирии, на Украине, в Венесуэле, ситуацию в Афганистане.

«Многое будет зависеть от того, как лидеры построят беседу», —уточнил он.

Кроме того, Ушаков рассказал, что на встрече лидеров двух стран будут присутствовать члены делегаций.